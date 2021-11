ÖFB-Nationalteam und der Traum vom „Finale daheim“

Viel Anspannung fiel von allen ab, wie auch Kapitän David Alaba feststellte: „Dieser Sieg fühlt sich sehr, sehr gut an. Wir haben uns diesen auch klar verdient, er war aus mehreren Gründen ganz wichtig, tut uns sehr gut. So etwas haben wir wieder einmal gebraucht!“ Zufrieden auch Marko Arnautovic: „Wir hatten mit Israel noch eine kleine Rechnung offen, die Quali war ja auch nicht so wie erhofft, da tut so ein Spiel gut. Mir hat es jedenfalls richtig Spaß gemacht.“