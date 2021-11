Ab 20.45 Uhr LIVE: Österreich - Israel im Ticker

Es sei wichtig, in der Defensive gut zu stehen, erklärte Foda. Die Israelis hätten mit Eran Zahavi (PSV Eindhoven), Munas Dabbur (TSG Hoffenheim) und Manor Solomon (Schachtar Donezk) in der Offensive drei „Qualitätsspieler“. Zahavi alleine hat dem ÖFB-Team in den vergangenen drei Duellen sechs Tore eingeschenkt. Die beiden Auswärtsspiele unter Foda gingen 2:4 (2019) und 2:5 verloren. „Israel ist eine Mannschaft, die sehr effizient vor dem gegnerischen Tor ist. Deswegen gilt es vor allem in der Rückwärtsbewegung konzentriert zu Werke zu gehen“, meinte der 55-Jährige. Nach vor müsse man zielstrebig und mit Tempo agieren.