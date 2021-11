Hypnose und Appelt sollen Maier helfen!

Österreichs bester Bob-Pilot, Benjamin Maier, überlässt in der Vorbereitung auf die Olympiasaison nichts dem Zufall. Nun hat der Tiroler ÖOC-Medaillenkandidat auch einen Olympiasieger an Bord geholt. Ingo Appelt, der 1992 Gold und überhaupt die bisher letzte Olympia-Medaille für Österreichs Bobsport geholt hat, unterstützt Maier. Zudem setzen Maier und sein Team neuerdings auch auf Hypnose, gab er am Freitag bei einem Medientermin in Innsbruck bekannt.