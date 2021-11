Zypern: Göttliche Oase mit unbekannten Seiten

Umwerfend ist die Ausstrahlung, welche Zypern für Sonnenanbeter hat. „42 Grad hat es heute“, teilte der freundliche Taxifahrer nach der Landung in Larnaka Ende Juli mit. Am Abend beim köstlichen Essen im Restaurant auf dem Pier im Hafen von Limassol zeigte die Handy-Wetter-App noch 32 Grad Celsius an. Erholung am Strand war angesagt.