Wiens Atomreaktor wird 60 - aber kein Pensionsfall

Bald hat der letzte Atomreaktor Österreichs Rentenalter erreicht. Nächstes Jahr feiert er am Atominstitut am Rande des Praters seinen 60er. Auch wenn zwei seiner heimischen Reaktorkollegen bereits in Frührente geschickt worden sind, hat der Triga Mark II noch immer einen vollen Terminkalender. Obwohl sich die Bevölkerung in einer historischen Wahl gegen Atomkraft-Nutzung ausgesprochen hat, hat niemand etwas gegen den kleinen, drei Stockwerke hohen Forschungsreaktor mitten in der Großstadt. krone.at hat sich angesehen, warum ein Atomreaktor so gut neben eine Wiener Schrebergarten-Siedlung passt.