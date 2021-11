Haute Couture im siebten Himmel

Bisovsky, die in Linz geboren wurde, studierte bei Vivienne Westwood, arbeitete mit Jean-Charles de Castelbajac und Helmut Lang zusammen und designte für Kathleen Madden. Sie hat derzeit ihren Salon in Wien in einer ehemaligen Seidenmanufaktur. Die Modeschöpferin erhebt Tracht und Dirndl zur Haute Couture, indem sie der traditionellen Kleidung heutige Noten verleiht. Spitzen und Rüschen sind wichtige Elemente in ihren Kreationen, was man auch an den aktuellen Arbeiten für die Staatsoper sieht. Immer wieder wird sie für besondere Projekte hinzugezogen, so auch zur heurigen Ausstellung „Dirndl. Tradition goes Fashion“ der Kultur GmbH in Bad Ischl. Für die sie nicht nur eigene Schöpfungen beigetragen hat, sondern etwa auch zehn Kleider nach historischen Vorlagen aus Blaudruck geschneidert hat, um die Entwicklung des Dirndlkleides von den 1830er-Jahren bis heute nachzustellen.