Walkner holt Sieg bei WM-Abschluss in Abu Dhabi!

Für den frisch gebackenen Rallye-Weltmeister Matthias Walkner ist es auch bei der zur WM zählenden Abu Dhabi Desert Challenge nach seinem Geschmack gelaufen. Der Salzburger holte sich nach fünf Etappen den Gesamtsieg. Am Donnerstag erreichte Walkner auf seiner KTM als Tages-Zweiter hinter dem Franzosen Adrien van Beveren das Ziel. In der Gesamtwertung hatte er am Ende 4:31 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Van Beveren.