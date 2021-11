Corona-Neuinfektionen in Deutschland explodieren

Der bisherige Höchststand war am Freitag mit 37.120 gemeldeten Neuinfektionen. Auch am Montag und am Dienstag gab es bereits Rekorde bei den tagesaktuellen Inzidenzen. Ebenso tragisch: Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 236 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es noch „nur“ 194 Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie hat das RKI 4.844.054 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Zu erwarten sei jedoch, dass die Dunkelziffer weitaus höher liege, da viele Infektionen durch einen milden Krankheitsverlauf nicht erkannt werden.