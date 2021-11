„Juicy“ feiert großes Re-Opening im Prater DOME

Veranstalter hoffen, dass sich viele Menschen impfen lassen

„Wir wollen einfach unseren Beitrag leisten während der Pandemie. Wir hoffen auch, dass es bald vorbei ist und sich möglichst viele Leute impfen lassen - und somit auch die Clubs weiter offenbleiben dürfen“, sagt DJ Mosaken, der es kaum noch erwarten kann, wieder im Prater DOME für seine Gäste an den Plattentellern stehen zu können. Alle, die also am 12. November ab 22 Uhr mitfeiern wollen, müssen sich an die derzeit in Wien geltende 2G-Regelung halten, also geimpft oder genesen sein.