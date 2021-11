Stadt Wien bietet viele Möglichkeiten für „Stich“

Die Stadt Wien nimmt die steigenden Corona-Infektionszahlen sehr ernst und will deshalb möglichst vielen Menschen in der Bundeshauptstadt, die bislang bei der Impfung zögerten, die schnelle und unkomplizierte Chance auf den Erststich bieten. Zugleich ist in Wien ab sofort auch eine Auffrischung für alle bereits Geimpften möglich. Um dies alles zu ermöglichen, werden unter anderem die Kapazitäten in den Impfstraßen der Bundeshauptstadt aufgestockt, wie die Stadt Wien wissen ließ.