Bosnier wollte mit gefälschtem PCR-Test nach Wien

Da der Bosnier in Wien seinen festen Wohnsitz hat, durfte er am Sonntag die Heimreise antreten. Er wird aber zu der Fälschung noch weiter einvernommen. Denn das Wiener Labor, von dem der PCR-Test hätte stammen sollen, hatte am Tag des Ausstellungsdatums gar nicht offen. Zudem gab es noch zusätzliche Abweichungen an der Typologie.