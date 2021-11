Bosnier wollte mit Fake-Testergebnis einreisen

Gute Augen brauchen die Beamten an den Kärntner Grenzen: Schon wieder wurde ein Einreisender mit Fake-Coronatests erwischt! Der 29 Jahre alte Mann aus Bosnien, der in Slowenien lebt, wollte am Allerheiligentag über den Grenzübergang Grablach nach Kärnten fahren - und zeigte den Beamten einen vermeintlichen Test eines slowenischen Institutes. Die Kontrolleure entlarvten das Formular sofort als Totalfälschung. Am Handy des Mannes fanden sie außerdem neun weitere Fakes!