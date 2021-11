Ein ganzer Karikaturen-Kosmos in 80 Bildern

Optisch famos präsentiert zeigt der oberösterreichische Künstler seine gezeichneten Kommentare zur Politik, Gesellschaft und österreichischen Seele - manche lassen einen unvermittelt kichern, andere machen nachdenklich, ältere Motive erinnern an so manch unliebsame Episode Österreichs: „Der Stelzer hat es noch nicht geschafft in die Auswahl“, erklärt Haderer beim Rundgang. Nachsatz: „Aber was nicht ist, kann ja noch werden.“ Ganz stimmt das aber nicht, denn in der Karikatur zur KTM-Kulturförderung zeigt uns der Karikaturist, wie er sich das Motorrad des Landeshauptmanns vorstellt...