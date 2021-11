Mühlviertler Brandstifter (16) legte Beichte ab

Am 8. November 2021 gegen 4.15 Uhr setzte ein vorerst unbekannter Täter einen Anhänger, der in einer unversperrten Garage in Traberg abgestellt worden war, in Brand. Der Täter verwendete dabei ein Brandbeschleunigungsmittel. Ein 16-Jähriger und sein 80-jähriger Großvater aus dem Bezirk Rohrbach wurden auf den Brand aufmerksam. Die beiden konnten das Kleinfeuer mit Hilfe eines Handfeuerlöschers bereits vor dem Eintreffen der FF Traberg löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden am Anhänger war gering.