Ö: 21.200 t Mikroplastik/Jahr durch Reifenabrieb

Den Analysen zufolge verliert ein acht Kilogramm schwerer Reifen in drei Jahren und auf 60.000 Kilometern Strecke in etwa ein Fünftel seiner Masse. Für ihre Studie, die sie im Fachmagazin „Evironmental Pollution“ vorstellten, bezogen die Forscher erstmals „alle Kfz-Klassen inklusive Transitverkehr mit ein“, so Part am Dienstag in einer Aussendung.