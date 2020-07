Wind trägt Mikroplastik bis in die Arktis

Den Berechnungen der Wissenschaftler zufolge gelangen jährlich zudem rund 140.000 Tonnen Mikroplastik allein aus dem Straßenverkehr in die Weltmeere. Der Straßenverkehr gilt überhaupt als bedeutende Quelle für Kunststoffpartikel. Alleine durch den Reifenabrieb gelangen global durchschnittlich 0,8 Kilogramm pro Kopf und Jahr in die Umwelt - in Summe 6,1 Millionen Tonnen oder knapp zwei Prozent der gesamten weltweiten Kunststoffproduktion.