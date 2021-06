Mikroplastik gefährdet unser Hausmeer!

Untersuchungen zeigen, wie schlimm es ist

Wie katastrophal die Situation schon ist, zeigt sich aktuell durch Untersuchungen von Biologen des italienischen Meeresinstituts IAS. Denn an der Südspitze Italiens etwa wurden auf nur einem Quadratkilometer Meeresfläche eineinhalb Millionen Mikroplastik-Teilchen aus dem Wasser gefiltert. „Das ist vergleichbar mit den gigantischen Plastikstrudeln im Pazifik und der Adria. Die Konzentration ist in zehn Meter Tiefe bis zu hundertmal größer als an der Oberfläche, die Partikel sinken also ab. Das richtet noch größeren Schaden an der sensiblen Meeresfauna an“, befürchtet Panhuber.