Erstmals Mikroplastik-Spuren in Plazenta entdeckt

Über Lunge oder Darm eingedrungen

Die Gefahren für die Gesundheit der Kinder, die schon bei der Geburt in sich Mikroplastik tragen, seien noch unbekannt, heißt es in der Studie, die in der Fachzeitschrift „Environment International“ veröffentlicht wurde. Laut den Experten sei das Mikroplastik über die Lungen der Mütter, oder über die Ernährung durch den Darm in den Körper eingedrungen.