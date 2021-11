Rauferei aus Rache nach Schuss mit Softgun-Pistole

Wilde Szenen spielten sich am Wochenende vor einem Lokal im Bezirk Neusiedl am See ab. Aus einem vorbeifahrenden Auto schoss ein Unbekannter mit einer Softgun-Pistole auf Jugendliche, die auf einem Parkplatz beisammen standen - ein Verletzter! Das Opfer und seine Freunde verfolgten den Schützen, es flogen die Fäuste.