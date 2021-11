Exklusiver Skitag am Nassfeld: Viele Glücksmomente

Als Lieblingsdestination vieler Familien weiß man am Nassfeld, nicht nur die Eltern, sondern auch den Skinachwuchs zu begeistern. Ob in den vier gesicherten Kindergeländen, die die ideale Infrastruktur für erste Entdeckungstouren auf Skiern bereitstellen oder in der Fun-Piste „Snake“, wo es über Wellen, Sprünge und durch Steilkurven geht - freut Euch auf viele Extras, die ordentlich Spaß garantieren.