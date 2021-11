Schlaining-Sieg zum Abschluss

Vor über 150 Zusehern startete die Mannschaft von Lukas Halwachs sehr ambitioniert in die Begegnung und setzte Grafenschachen von Beginn weg unter Druck. Gäste-Goalie Buchegger musste ab der ersten Spielminute in Topform agieren, konnte die rasche Führung der Heimischen aber schlussendlich nicht verhinden. Pomper und Kreso sorgten mit einem Distanzschuss und einem Schlenzer ins lange Eck bereits frühzeitig für klare Verhältnisse und brachten ihr Team mit deinem Doppelschlag (17., 18.) komfortabel in Front.