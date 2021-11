Gänse genießen Leben am Brunnerhof wie im Urlaub

Der Martinstag am 11. November ist von Bräuchen geprägt – es wird gesungen, gesegnet und gegessen. Denn was wäre der Herbst ohne ein köstliches Martinigansl? Am Brunnerhof in Pirkdorf wachsen die Gänse mitten in der Natur auf und werden dann vor Ort geschlachtet. Denn Wirtin Iris Stromberger ist das Tierwohl wichtig.