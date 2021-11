Ein Todesfall und mehr als 200 Neuinfektionen

Lage in Spitälern stabil - dank Impfung

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 38 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich drei Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Hier zeigt sich auch, wie gut die Impfung vor schweren Verläufen schützt. Denn vor rund einem Jahr - ohne die Schutzimpfung - war die Lage in den Krankenhäusern deutlich angespannter.