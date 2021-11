Nicht alle Gemeinden nehmen Forderungsverkauf an

5,12 Millionen Euro hatten die zehn betroffenen Gemeinden in Summe bei der Bank liegen gehabt. Als das Kreditinstitut zusammenbrach, war das Ersparte weg - und die Chancen es wiederzusehen sind gering. Deswegen bietet das Land den Orten einen Deal an: Die Gemeinden verzichten auf einen Teil des Geldes und verkaufen die Forderungen zu einer bestimmten Quote an das Land. Dafür ersparen sie sich ein langes Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang.