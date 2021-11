Greenpeace über Glasgow: „Blablabla-Gipfel“ droht

Greenpeace-Klimaexpertin Lisa Göldner warf der EU vor, es beim Gipfel an Führungsstärke fehlen zu lassen. An Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte sie, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas voranzutreiben. Zugleich warnte sie die rund 200 in Schottland vertretenen Staaten davor, einen weltweiten Kompensationshandel für Emissionen einzurichten. Dies würde den Industriestaaten eine „weitere Ausrede“ liefern, den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu verzögern.