„Vorbild“: Österreichs Pläne für UN-Klimagipfel

Was die Ministerin selbst erreichen kann, nachdem China und Russland durch Abwesenheit glänzen und Australien nach wie vor auf Kohle setzt? „Wir haben in den vergangenen Jahren eine Aufholjagd beim Klimaschutz gestartet und wollen als internationales Vorbild zeigen, wie dieser funktionieren kann - nämlich mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs samt Klimaticket, mit erneuerbaren Energien und vor allem ohne fossile Brennstoffe. Dazu werden wir bilaterale Gespräche führen“, skizziert die grüne Ministerin die Pläne. Sie ist auch überzeugt, dass internationaler Druck etwas bewirken kann: Denn das Reich der Mitte habe vor Kurzem bekannt gegeben, dass es klimaneutral werden wolle. Haken an Präsident Xi Jinpings Ankündigung: Es werde erst 2060 so weit sein ...