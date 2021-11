Österreichs Handballer unterliegen Tschechien

Die österreichischen Handballer haben am Sonntag das zweite Testspiel gegen Tschechien klar verloren. Zwei Tage nach dem 35:30-Erfolg in der Südstadt unterlagen Nikola Bilyk und Co. in Brno 21:30 (11:14) und tankten dabei kein weiteres Selbstvertrauen für die EM im Jänner.