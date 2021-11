Zimmerbrand in Wien fordert ein Todesopfer

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in Wien ums Leben gekommen. Das Feuer war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Donaustadt ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten den reglosen Mann, nachdem sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten. Für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät.