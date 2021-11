Mit Besenstiel Tochter verprügelt: Haft für Vater

Überraschendes Geständnis

Vor Gericht in Eisenstadt folgte dann völlig überraschend das Geständnis. „Ja, er hat das getan. Mein Mandant übernimmt die volle Verantwortung für seine Taten. Er kennt das aus seiner eigenen Kindheit nicht anders. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern nur eine Erklärung. Aber mittlerweile ist ihm bewusst, was er seiner Tochter damit angetan hat“, so sein Verteidiger zum Prozessauftakt.