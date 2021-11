Er ist ein Spielmacher wider Willen

„Ich spielte zwar vorher schon mal in der Mitte, wurde dann aber am rechten Flügel eingesetzt. Als ich dann zur Austria kam und der Trainer sagte, ich solle im Zentrum spielen, dachte ich, nicht schon wieder.“ Die Nummer zehn am Dress hat ihn schnell überzeugt. „... und ich möchte auch nicht mehr tauschen und fühle mich wohl in meiner Rolle. Ich habe in dieser Saison viel gelernt.“