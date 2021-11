Metaller: Fünfte Runde soll Durchbruch bringen

Nach dreitägigen Warnstreiks in der Metallindustrie geht es am Samstag in die fünfte Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2022 für die Metalltechnische Industrie. Ort des Feilschens ist diesmal nicht - wie üblich - die Wirtschaftskammer in Wien, sondern ein Gasthof in Eugendorf im Bundesland Salzburg. Start ist um 13 Uhr. Die Arbeitnehmer propagierten am Freitag die Wiederaufnahme der Verhandlungen als ihrerseits erzielten Etappensieg.