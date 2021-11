7 Fragen zu den Metaller-Streiks in der Steiermark

Noch gibt es bei den Lohnverhandlungen der Metaller keine Einigung. Die Gewerkschaften wollen ein Plus von 4,5 Prozent, die Industrie bot 2,75. Hunderte steirische Arbeiter und Angestellte streiken nun stundenweise, so auch am Donnerstag und Freitag. Nächste Woche will man den Druck erhöhen. Ein neuer Verhandlungstermin ist offen. Wir haben die sieben wichtigsten Fragen beantwortet.