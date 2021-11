Polizist rettete Greifvogel mit gebrochenem Flügel

Rasch geholfen

Ohne zu zögern, hielt der Beamte an und eilte dem flugunfähigen Tier sofort zu Hilfe. „Da zu später Stunde kein Veterinärmediziner in der näheren Umgebung sofort zu erreichen war, brachte ich die Sperberdame in die Auffangstation nach Kornberg bei Feldbach“, schildert der Retter.