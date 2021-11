Mutter von Spears fordert Geld für Anwaltskosten

Im Streit um die Vormundschaft für Britney Spears hat die Mutter des Popstars Medienberichten zufolge eine Zahlung von rund 650.000 US-Dollar (etwa 562.000 Euro) aus dem Vermögen der Sängerin für ihre eigenen Anwaltskosten beantragt. Das berichteten am Mittwoch mehrere US-Medien übereinstimmend mit Bezug auf Gerichtsdokumente, die am Montag in Los Angeles eingereicht wurden.