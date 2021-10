Britney Spears feiert ihre Freiheit mit Nacktfotos

Britney Spears scheint den Sieg über ihren Vater, der am Mittwoch nach 13 Jahren als Vormund von einem Gericht in Los Angeles abgesetzt wurde, in vollen Zügen zu genießen. Vor ihren Nacktfotos hatte die 39-Jährige nämlich zudem ein Video gepostet, dass sie auf einer Bootsfahrt mit ihrem Verlobten Sam Ashgari und ein paar weiteren Freunden zeigt.