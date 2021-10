Britney Spears: „Habe zwei Stunden geweint“

Feierte Ende der Vormundschaft mit Traumurlaub

Spears feierte den Gerichtsentscheid mitten in einem tropischen Urlaub. Auf Instagram teilte sie als Reaktion mehrere Urlaubs-Nacktfotos sowie ein Video, in dem sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari (27) zu sehen ist. Asghari kommentierte Spears‘ Freudenpost an ihre Fans vom Dienstag mit der Frage: „Auf einer Skala von Null bis Britney, wie frei bist du?“ In einem weiteren Video verriet Britney, dass das Paar sich in Französisch-Polynesien aufhält. Auch fragte sie die Fans, wo die Hochzeit stattfinden solle: „Italien oder Griechenland, Australien oder New York City?“