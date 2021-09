Britney Spears brach nach Urteil in Tränen aus

„Ernsthafte juristische Konsequenzen“ für Jamie Spears

Zudem droht Britney Spears‘ Vater weiter juristisches Unheil. Nicht nur soll das FBI weiter wegen illegaler Abhörmethoden ermitteln, Rosengart warf ihm nach Gerichtsschluss den nächsten Fehdehandschuh hin. Der erklärte hinterher bei einer Pressekonferenz: „Ich bin so stolz, was Britney geschafft hat. Es ist ein großartiger Tag für die Gerechtigkeit und Britney ist sehr happy!“ Um dann gegen Jamie Spears zu schießen: „Und auf ihren Vater und andere kommen ernsthafte juristische Konsequenzen zu. Meine Kanzlei und ich prüfen genau, was Spears und seine Repräsentanten getan haben.“