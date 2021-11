Horrorunfall mit Porsche: Unternehmer (45) getötet

Die Unfallstelle in der Provinz Larnaca lässt noch Stunden später erahnen, welch dramatischen Szenen sich hier in den frühen Morgenstunden abgespielt haben müssen. Der österreichische Immobilien-Unternehmer Franz L. war mit seinem Porsche in der Stadt Livadia unterwegs, als er gegen 2.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache an einer Kreuzung auf der Andrea Kalvou Straße die Kontrolle über seinen Luxusboliden verlor.