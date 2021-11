Sofia Vergara spielt Kolumbiens „Kokain-Königin“

Die gebürtige Kolumbianerin Sofia Vergara wird in einer Netflix-Miniserie eine berüchtigte Landsfrau porträtieren. Die sechs Folgen der geplanten Serie „Griselda“ zeichnen das Leben der Drogenbaronin Griselda Blanco nach, die in den 1970er- und 1980er-Jahren als Erste im großen Stil Rauschgift in die USA schmuggelte und zu einer der reichsten und gefürchtetsten Frauen der Welt wurde. Sie soll Dutzende Morde in Auftrag gegeben haben.