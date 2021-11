Dinamo Zagreb zeigt nun mehr Respekt vor Rapid

Nach Wochen der Entspannung hat Corona nun auch Kroatien wieder im Griff: Allein in Zagreb zählt man bis zu 1000 Neuinfektionen täglich, die Schulen stiegen in dieser Woche auf Online-Unterricht um. Ebenso wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt, stieg aber auch die Impfquote zuletzt deutlich an. Der Zustrom auf die heutige Partie gegen Rapid hält sich in Grenzen: Bis gestern waren 4800 Tickets verkauft, bis zu 10.000 Fans werden heute erwartet.