Cleos Entführer mit Kopfverletzung im Krankenhaus

Verdächtiger wurde beim Kauf von Windeln gesehen

Der Verdächtige habe sich in den vergangenen Tagen auffällig verhalten, berichteten Nachbarn: „Neulich - am Montag - haben wir ihn in Woolworths gesehen, wie er Kimbies (Anm.: Windeln) kaufte“, erzählte Nachbar Henry Dodd der australischen Nachrichtensendung „Sunrise“. Eine andere Nachbarin konnte sich erinnern, dass sie ein kleines Mädchen schreien hörte - aber nicht auf die Idee gekommen sei, dass es sich dabei um Cleo handeln könnte. „Ich dachte nicht, dass sich so etwas in unserer kleinen Nachbarschaft abspielen kann“, so Sahntayah McKenzie.