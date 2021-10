Vierjährige beim Campen aus Zelt verschwunden

Zwei Wochen nach dem Verschwinden der vierjährigen Cleo Smith von einem Campingplatz im Westen Australiens bleibt der Fall äußerst rätselhaft. Wie Medien am Samstag berichteten, setzte die Polizei bei der Suche in der Gegend erneut Drohnen ein. Das Schicksal des Kindes hat in dem Land große Anteilnahme ausgelöst. Die Regierung des Bundesstaates Western Australia lobte für Hinweise zum Auffinden des Mädchens eine Belohnung von einer Million australischer Dollar (rund 650.000 Euro) aus.