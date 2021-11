Entführtes Mädchen (4) nach über 2 Wochen entdeckt

Mädchen in Haus in Heimatort gefunden

In der Nacht auf Mittwoch dann endlich die erleichternde Nachricht: Bei der Durchsuchung eines Hauses in Carnarvon, jener Ort, in dem auch die Familie des vermissten Kindes lebt, wurde Cleo Smith gefunden. „Ein Polizist hob sie hoch und fragte: ,Wie ist dein Name?‘ Sie sagte: ,Mein Name ist Cleo‘“, berichtet Ermittler Col Blanch von dem erleichternden Moment in einer Pressekonferenz.