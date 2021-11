Kurort hat jetzt Glasfaser in jedem Haushalt

Weiterer Ausbau geplant

Sie haben auch die 600.000-Euro-Zusicherung erhalten und befinden sich in der Umsetzung. „Damit ist in jeder Gemeinde des Bezirkes Gmünd der Ausbau mit schnellem Internet zumindest geplant“, betont Göll, die besonders für kleinere Orte „weiße Flecken“ beim Glasfaserausbau in der Region befürchtet hatte.