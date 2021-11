Wiener Reparaturbon ab sofort wieder verfügbar

620 Tonnen an CO2 eingespart

Dank der Aktion „konnten gut 280 Tonnen Abfälle vermieden und etwa 620 Tonnen an CO2 eingespart werden“, freut sich auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Gefördert werden dabei ausschließlich Reparaturdienstleistungen von Betrieben des Wiener Reparaturnetzwerks, die beim Reparaturbon mitmachen. Und so einfach geht‘s: Den Bon einfach nach der Registrierung herunterladen und danach im Partnergeschäft bei der Beauftragung der Reparatur einlösen lassen.