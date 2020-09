Reparaturbons: Können sie die Wirtschaft beleben?

Nach den Gastro- sowie Taxigutscheinen darf sich die Wiener Bevölkerung nun über ein neues Schmankerl freuen: Ab dem 21. September kann der Reparaturbon benutzt werden. Lässt man also als Wiener seine defekten Geräte, sei es z. B. die Spülmaschine, der Haartrockner oder der Fernsehsessel, bei registrierten Betrieben reparieren, darf man mit einem Zuschuss der Stadt Wien von bis zu 100 Euro rechnen.

Ziel sei es laut Stadträtin Sima, den „Umsatz anzukurbeln“, die Umwelt zu schonen und noch dazu Geld zu sparen.



