Umweltschützer fordern höhere CO2-Abgabe

Umweltschützer: so wird es keinen Lenkungseffekt geben

Der aus seiner Sicht niedrig angesetzte Preis von 30 Euro pro Tonne sei jedenfalls zu niedrig und aus „Umweltsicht dramatisch“. Der ökologische Fußabdruck von Österreich sei „jetzt schon eine Katastrophe“. Egit sieht das Ziel eines Lenkungseffekts jedenfalls als verfehlt an: „Keiner wird wegen ein paar Cent an der Tankstelle sein Mobilitätsverhalten ändern“, so Egit.