Austria-Coach überzeugt: „Wir sind auf Schiene“

Jetzt kommt Salzburg

Dazu zählt jener Sonntag in Tirol, den Schmid nicht an einer einzelnen Person aufhängen will: „Das war eine Fehlerkette, da waren mehrere Spieler daran beteiligt, es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, den Gegner entscheidend zu stören.“ Gegen den nächsten Kontrahenten wird die Defensive voll gefordert sein, Salzburg ist Samstag in der Generali-Arena zu Gast. Danach wird es nicht leichter: auswärts bei Aufsteiger Klagenfurt, dann bis zur Winterpause noch gegen Sturm, Rapid und LASK.