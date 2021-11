Traurige Erinnerungen an das Attentat in Wien

Der Tag, an dem Lady Di starb. Der Anschlag am 11. September 2001 auf das World Trade Center. Der Moment, in dem das Flugzeug in den Turm fliegt und wie ein Feuerball aufgeht. Es gibt historische Momente, die im Gedächtnis bleiben. Die die Frage rechtfertigen: „Wo warst du, als ...“. Und fast jeder weiß darauf eine Antwort – wenn man alt genug dafür ist. Apropos: Die Mondlandung war auch so ein globales Ereignis und in Österreich die Unterzeichnung des Staatsvertrags.