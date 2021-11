Unsere Feuerwehrleute bekämpfen Flammen auf Rax

Burgenländer einsatzbereit

Bereits am Freitag erfolgte jedoch eine Anfrage der Einsatzleitung an das burgenländische Landesfeuerwehrkommando, ob auch unsere Florianis nach Niederösterreich ausrücken könnten. Am gestrigen Montag war es dann soweit. Mitglieder des Flugdienstes aus St. Margarethen und Güssing sowie Offiziere des Landesfeuerwehrkommandos bestiegen ihre Fahrzeuge und setzten sich in Marsch. „Die Kameraden des Flugdienstes sind speziell geschult, die Löschwasserbehälter zu befüllen und bei der Betankung sowie Einweisung der Helikopter zu assistieren“, heißt es aus Eisenstadt. Wie lange unsere Florianis den erbitterten Kampf gegen das Flammenmeer in Niederösterreich unterstützen werden, ist vorerst offen.